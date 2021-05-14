В ТРЦ «СитиМолл» откроют пункт вакцинации от COVID-19

В ТРЦ «СитиМолл» готовится к открытию дополнительный пункт вакцинации от COVID-19. Он будет размещен на втором этаже и оснащен компьютерной техникой, связанной с медицинской информационной системой учреждения. Поставить прививку можно будет уже с 15 мая, сообщает пресс-служба депздрава округа.

«Сегодня вакцинация – это единственный эффективный метод специфической профилактики заболевания и осложнений новой коронавирусной инфекции. Мы планируем уже в субботу 15 мая начать работу нового пункта с 13.00 до 17.00 в ежедневном режиме, семь дней в неделю. Новый пункт вакцинации обеспечит дополнительную возможность югорчанам пройти вакцинацию от COVID-19 и обезопасить себя и своих близких от опасного недуга», - отметил главный врач поликлиники Максим Слепов.