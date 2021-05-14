В Сургуте 14 мая начинается ремонт на проспекте Набережный, транспорт пустят в объезд

В Сургуте стартовала дорожная кампания. С 14 по 16 мая будет перекрыто движение автотранспорта на проспекте Набережный - на участке от развязки у Больничного комплекса до улицы 60 лет Октября.

«На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов № 1, 3, 6, 7, 11, 14а, 23, 47, 119 будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующим схемам: при движении от остановочного пункта «Больничный комплекс» по пр. Набережный, ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт, ул. Заячий остров, пр. Набережный и далее по маршруту. Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок», - сообщили в пресс-службе администрации города.