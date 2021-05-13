Сургут потратит на дороги более 600 миллионов рублей. Но этого мало

Этим летом в Сургуте на ремонт дорог будет направлено 525 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Еще порядка 100 миллионов рублей вложит Сургутнефтегаз. При этом потребность города в три раза выше.

«Потребность сегодня – порядка двух миллиардов», - сообщил начальник дорожно-транспортного управления города Алексей Кононенко.

К концу лета Сургут может получить дополнительные средства. «Если дополнительные средства будут, объекты найдутся: улица Саянская, улица Центральная в поселке Юность, Тюменский тракт от Белого Яра до развязки до улицы Грибоедова. Там ненормативная колейность», - отметил чиновник.

Всего в городе 43 участка с ненормативной колейностью. По ним начались судебные разбирательства. В суд на администрацию города подала прокуратура и ГИБДД.

По плану ремонт будет проведен на улицах Крылова, Быстринской, Маяковского, Югорском тракте. Сургутнефтегаз будет работать на проспектах Ленина, Набережный, улицах Губкина, Показаньева, 60 лет Октября и Кукуевицкого.

Кроме того, вскоре планируют завершить проверку на участках, где работы велись в прошлые сезоны. Обнаруженные недостатки подрядчики устранят за свой счет.