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​Сургуту на дороги надо два миллиарда, а дали в три раза меньше

Сургут потратит на дороги более 600 миллионов рублей. Но этого мало

​Сургуту на дороги надо два миллиарда, а дали в три раза меньше
Фото предоставлено администрацией Сургута

Этим летом в Сургуте на ремонт дорог будет направлено 525 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Еще порядка 100 миллионов рублей вложит Сургутнефтегаз. При этом потребность города в три раза выше.

«Потребность сегодня – порядка двух миллиардов», - сообщил начальник дорожно-транспортного управления города Алексей Кононенко.

К концу лета Сургут может получить дополнительные средства. «Если дополнительные средства будут, объекты найдутся: улица Саянская, улица Центральная в поселке Юность, Тюменский тракт от Белого Яра до развязки до улицы Грибоедова. Там ненормативная колейность», - отметил чиновник.

Всего в городе 43 участка с ненормативной колейностью. По ним начались судебные разбирательства. В суд на администрацию города подала прокуратура и ГИБДД.

По плану ремонт будет проведен на улицах Крылова, Быстринской, Маяковского, Югорском тракте. Сургутнефтегаз будет работать на проспектах Ленина, Набережный, улицах Губкина, Показаньева, 60 лет Октября и Кукуевицкого.

Кроме того, вскоре планируют завершить проверку на участках, где работы велись в прошлые сезоны. Обнаруженные недостатки подрядчики устранят за свой счет.


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13 мая в 20:09, просмотров: 647, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
13 мая в 20:18
Хоть два миллиарда, хоть в три раза меньше, на дорогах это не отразится, только на чьих-то карманах.
Местный
не нравится
13 мая в 20:23
Лучше б Филатов привёз с собой денег на дороги из Хантов, а не народ из Лангепаса)
Сергей Б
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13 мая в 20:27
Он вообще-то в Сургут за деньгами приехал.
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