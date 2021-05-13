Сургутских автомобилистов пообещали заранее предупреждать о начале ремонтных работ на дорогах

Жителей Сургута будут своевременно предупреждать о начале ремонтных работ на автомагистралях. Такое обещание дал главный дорожник города Алексей Кононенко во время объезда участков, где уже идут работы.

Утром 13 мая жители Сургута встали в пробку в центре города – неожиданно начался ремонт на кольце у бизнес-центра Сургутнефтегаза. Ошарашенные таким сюрпризом горожане тут же высказали недовольство в соцсетях.

«Сроки были кратчайшие, поэтому такая ситуация вышла», - объяснил произошедшее Алексей Кононенко.

Сегодня представители администрации по поручению главы города Андрея Филатова совершили контрольный объезд. «Нарушения выявлены – где-то недостаточно дорожных знаков установлено, где-то недостаточно оповещений жителей города о том, что выполняются работы», - рассказал о результатах проверки начальник дорожно-транспортного управления.

Этим летом в городе планируют привести в порядок улицы Крылова, Быстринская, три участка по улице Маяковского и три участка по Югорскому тракту. Сургутнефтегаз будет вести работы на проспектах Ленина, Набережный, улицах Губкина, Показаньева, 60 лет Октября и Кукуевицкого. На части объектов дороги будут перекрываться полностью для более качественного устройства покрытия.

«Постараемся заранее предупреждать», - пообещал Алексей Кононенко.

Кстати, работы на проспекте Ленина завершены.