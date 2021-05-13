В Югре у иностранца изъяли крупную партию наркотиков

В Сургутском районе полицейские задержали иностранного гражданина, который перевозил в машине крупную партию наркотиков. Спецоперацию проводили при поддержке бойцов отряда «Гром».

Автомобиль злоумышленника остановили на 25 километре автодороги «Сургут-Лянтор». В машине 43-летнего мужчины была обнаружена крупная партия метилэфедрона.

«Злоумышленник не стал отрицать свою причастность к незаконному обороту наркотиков и дал признательные показания, а также пояснил, что прибыл на территорию Российской Федерации специально с целью сбыта запрещённых веществ. Распространять метилэфедрон мужчина собирался с помощью тайников-закладок, через которые он также получил предназначенное для сбыта вещество», - рассказали в пресс-службе районной полиции.

В квартире задержанного обнаружено и изъято 84 полимерных пакета с веществом светлого цвета. Иностранец также сообщил о местонахождении тайника, в котором правоохранители обнаружили наркотическое средство массой 189,27 граммов. Всего у наркосбытчика было изъято порядка 3,8 кг «синтетики».