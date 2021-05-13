Сотрудника ИК-11 Сургута обеспечивал заключенных запрещенными предметами

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии №11. Следователи полагают, что мужчина за деньги обеспечивал заключенных запрещенными предметами.

«По версии следствия, подозреваемый, занимая должность инспектора отдела безопасности исправительной колонии № 11, расположенной на территории города Сургут, с целью незаконного личного обогащения получил в октябре 2020 года от одного из осужденных взятку в сумме 62 тысячи рублей за передачу предметов, запрещенных внутренним распорядком исправительного учреждения», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сотрудника, подозреваемого в уголовном преступлении, уволили из УФСИН. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и выясняют, был ли этот случай единичным в практике «уфсиновца».

В пресс-службе окружного УФСИН подчеркнули, что негодяя поймали сотрудники службы собственной безопасности ведомства.