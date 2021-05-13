В Сургуте полицейские получили благодарность за помощь в розыске человека

Местная жительница попросила выразить благодарность нескольким сотрудникам полиции, которые помогли ей найти сына. Женщина позвонила на телефон доверия дежурной части УМВД по Югре. Она просила помочь ей найти своего 20-летнего сына. Она переживала, что парень из-за своего серьезного заболевания мог потеряться и не сможет добраться до родного города.

«Стражи порядка с пониманием откликнулись на просьбу югорчанки и помогли ей найти и вернуть сына домой. За неравнодушие, оперативность и желание прийти на помощь в сложной ситуации, женщина попросила выразить благодарность сотрудникам УМВД России по Сургуту», – передает УМВД Югры.