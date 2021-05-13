Во дворе за сургутским СПИД-центром пустует детская площадка

Не известно, как там в Челябинске, но в Сургуте очень суровые детские площадки. Или родители, которые не пускают детей развлекаться на эти самые увеселительные территории.

Вот, например, на заднем дворе бывшего общежития по проезду Первопроходцев, 2 (рядом с Центром профилактики борьбы со СПИДом) есть замечательный городок. Но табличка о запрете прогуливаться по его территории четырехлапым как-то автоматически распространилась и на детей. В один из самых жарких майских (выходных!) дней на этой площадке не было ни одного ребенка.

Может, просто все уехали из города на шашлыки?