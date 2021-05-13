В Сургуте объявился смерч

Необычное природное явление встретили сургутяне на своем пути. В социальных сетях появилось видео, где атмосферный вихрь перегородил дорогу автомобилистам. Смерч был зафиксирован в районе Сургута на улице Западной, за ЖД-мостом.

«Ошалеть! Смерч прямо около работы», – эмоционально восклицает автор видео.

Видео: Михаил Сумбадзе

В комментариях к видео пользователи также поделились видео такого же «торнадо» в Куть-Яхе Нефтеюганского района. Отметим, что для нашей местности появление подобных воздушных воронок явление уже привычное, особенно весной. Оно происходит из-за столкновения теплого и холодного воздуха в атмосфере. В 2019 году смерч сургутяне встретили на территории Сургутского ЗСК. Он безобидно покружился пару минут и так же внезапно исчез.