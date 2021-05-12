В Горводоканал Сургута пришла прокуратура

Прокуратура Сургута начала проверку местного Горводоканала. Специалисты ведомства намерены выяснить, насколько законно взимание платы за негативное воздействие на сети предприятия.

Ранее бизнесмены, чьи организации расположены в жилых домах, рассказали, что предприятие вдвое завышает для них тариф за сброс загрязняющих веществ. Предприниматели считают, что рост платежей не обоснован, а такая позиция противоречит установке Министерства строительства и ЖКХ РФ и Федеральной антимонопольной службы.

По факту этих заявлений прокуратура и начала проверку. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского воздействия», — сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

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Ранее стало известно, что директор СГМУП «Горводоканал» Владимир Карнов ушел в отпуск с последующим увольнением.