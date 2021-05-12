В Сургуте 13 мая ограничат движение на улице Никольской и проспекте Набережный

В четверг, 13 мая, в Сургуте будет ограничено движение по улице Никольская и проспекту Набережный в связи с проведением мероприятий, посвященных празднику Ураза-байрам. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.

Ограничения будут действовать с 4.00 до 7.00 на улице Никольской от перекрестка с улицей Сергея Безверхова до перекрёстка с проспектом Набережным по одной стороне движения от улицы Сергея Безверхова; по проспекту Набережному от перекрестка с улицей Дзержинского до Майской по одной стороне движения от проспекта Набережного.

Мусульманский праздник Ураза-байрам отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В этом году его начинают отмечать с заходом солнца 12 мая и продолжают в течение дня 13 мая.