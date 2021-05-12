На аэропорт Сургута подали иск на 18 миллионов рублей

Компания «Резерв», зарегистрированная в поселке Солнечный Сургутского района, пытается взыскать 18 миллионов рублей с АО «Аэропорт Сургут». Соответствующая информация размещена на сайте Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа.

ООО «Резерв» подала в начале мая три иска к аэропорту. Два из них уже оставлены без движения из-за нарушения требований подачи заявлений. 18-миллионный иск зарегистрирован 6 мая. Предмет спора не разглашается. Как следует из открытых данных, основной вид деятельности ООО «Резерв» связан с перевозками.

Получить официальный комментарий у сторон дела на момент публикации новости не удалось.