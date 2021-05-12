В четверг, 13 мая, в Сургуте будет очень ветрено

Ветер поднимется в Сургуте 13 мая: по данным Гидрометеобюро города, ожидаются порывы до 18 метров в секунду. В связи с этим городское управление по делам ГО и ЧС напоминает правила поведения при такой погоде.

Находясь в доме или в квартире:

- закройте все форточки и окна, проверьте надёжность их закрытия;

- отключите электричество, газ и перекройте водопровод;

- безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы;

- не пользуйтесь лифтом.

Если сильный ветер застал вас на улице:

- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т.д.

- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

Напомним, что в один из предыдущих майских дней, когда МЧС предупреждало сургутян о сильном ветре, в городе на одной из парковок обрушился металлический забор.