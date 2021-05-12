Группы для грудничков и детей с глютеновой непереносимостью откроют в сургутских детских садах

С 1 сентября в четырех детских садах Сургута заработают специальные группы. Так, в детсадах «Мишутка» и «Крепыш» примут грудничков — детей от шести месяцев; в «Брусничке» и «Ивушке» планируют открыть группы для детей с глютеновой непереносимостью. Об этом сегодня сообщила директор Управления дошкольными образовательными учреждениями Елена Кадырова.

Так, для самых маленьких посетителей дошкольных образовательных учреждений выделено в общей сложности 35 мест — в первый год работы департамент образования будет изучать спрос, и, если потребуется, в будущем увеличит число таких групп.

О количестве мест для детей, у которых выявлена непереносимость глютена, не сообщается, однако известно, что уже сейчас в названных детских садах перепрофилируют пищеблоки, закупают специальное оборудование, а поликлиники разрабатывают специальное меню. Важный нюанс: притом что продукты без глютена более дорогие, чем обычные, родителей этот факт никак не коснется, подчеркивают в департаменте образования.

О том, как происходит зачисление детей в детские сады Сургута, читайте здесь.