В Сургуте к выходным потеплеет до 20 градусов

Теплая погода начала радовать сургутян практически с самого начала мая. Однако в зените весна будет 14 и 15 числа. По данным Гисметео, к пятнице воздух прогреется до 20 градусов. Такая погода простоит до субботы. Тем не менее радостную картину 15 мая могут омрачить дождь и гроза. В субботу станет несколько прохладнее – температура спадет до 12 градусов, а в понедельник, возможно, повторится субботний сценарий: жара, дождь и гроза.

Как провести выходные и какие мероприятия можно посетить, читайте на этой неделе в еженедельной афише СИА-ПРЕСС 14 мая.