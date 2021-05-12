В Сургут на турнир по боксу приедет чемпион мира Николай Валуев

В Сургуте с 19 по 22 мая пройдет чемпионат УрФО по боксу среди мужчин. Турнир посвятят памяти основателя бокса в Сургуте Павла Малаховского. Он состоится в спорткомплексе «Энергетик». На состязание уже заявились спортсмены из нескольких регионов. Ожидается около 80 участников. По итогам чемпионата победители в десяти весовых категориях будут отобраны на чемпионат России, который пройдет в августе в Кемерово. Желающие поддержать спортсменов смогу сделать это бесплатно.

Известно, что почетным гостем на мероприятии станет звезда бокса, чемпион мира по этому виду спорта Николай Валуев. Он выступит на открытии турнира и пожелает удачи спортсменам перед соревнованиями. «Проведем небольшую пресс-конференцию, где участники соревнований смогут пообщаться с известным боксером. Это была наша инициатива – пригласить его на турнир», – отметил президент федерации бокса Сургута Антон Малаховский.

Напомним, в конце марта 2021 года правительство Югры подписало соглашение о сотрудничестве с федерацией бокса России. Документ гарантирует поддержку округу в начинаниях, связанных с этим видом спорта: от строительства объектов для занятия боксом до повышения квалификации тренеров.