За вторник в ХМАО произошло два ДТП с травмированными

Накануне в Сургуте произошло ДТП, в котором пострадал человек. Как передает пресс-служба окружного УМВД, в полдень на одной из улиц города встретились две «Тойоты» — «Корона», выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество «Лэнд Крузеру», в результате чего последний столкнулся с полуприцепом, стоявшим на обочине.

Примечательно, что за рулем обеих легковушек были водители в возрасте — в «Короне» 70-летний, в «Крузере» — 60-летний; он и получил травмы.

Всего же на территории округа произошло два ДТП, в которых пострадали два человека соответственно. «Сотрудниками Госавтоинспекции задержано пять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, восемь — за отказ от медицинского освидетельствования, один — за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 158 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 43 — за нарушение требований к перевозке детей», — сообщают в ГИБДД Югры.