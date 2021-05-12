Проверки пропускного режима в школах Сургута стартуют сегодня

Как попасть в школу? Проверит комиссия из администрации Сургута: об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций мэрии. Решение приняли по итогам экстренного заседания сотрудников департамента образования, МЧС, МВД и Росгвардии, которое прошло накануне в связи с казанской трагедией.

«Безопасность в образовательных учреждениях — это приоритет, — сказала тогда замглавы города Анна Томазова. — Хочу отметить, что ежегодно более 150 миллионов направляется на замену цифрового видеонаблюдения, охранную сигнализацию, причем не только в школах и детских садах, а также в учреждениях спорта, культуры и молодежной политики».