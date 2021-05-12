16+
Логотип Сиапресс
USD  74,1567   EUR  90,0040  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Основной процент пораженных ВИЧ в Сургуте и районе приходится на людей 20-39 лет

С начала эпидемии в Сургуте и районе зафиксировали более 8000 зараженных ВИЧ

Основной процент пораженных ВИЧ в Сургуте и районе приходится на людей 20-39 лет
фото: siapress.ru

В Сургуте и районе, по состоянию на 1 мая, зафиксировано 8234 случая инфицирования ВИЧ с начала эпидемии. Причем основной процент пораженных болезнью, а это чуть более 6000 тысяч жителей указанных муниципалитетов, – люди 20-39 лет. Всего в Сургуте и районе с начала года официально зарегистрировано 83 инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба КУ «Центр СПИД».

Отметим, что в Югре накануне стартовала акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню памяти умерших от СПИД. По всему округу пройдет ряд мероприятий, направленных на своевременное выявление болезни у граждан и повышение уровня осведомленности – специалисты развернут мобильные пункты тестирования в общественных местах, проведут выставки и традиционную акцию «Красная лента».

Расписание мероприятий опубликовано на официальном сайте учреждения. Ознакомиться с ним можно и по телефонам: 8(3462) 25-07-89 (ежедневно, 9.00 – 15.00), 8(908) 8801764 (ежедневно, 9.00 – 15.00).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:13, просмотров: 89, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 5876
  2. Имя им — легион 3452
  3. ​СМИ сообщили о гибели 8 человек во время стрельбы в школе Казани 1836
  4. Как выглядит «кузница кадров» администрации Сургута изнутри? // РЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 1611
  5. ​12 мая в Татарстане — траур по погибшим 1394
  6. ​Наталья Комарова мобилизует безопасность школ Югры 1226
  7. В Сургуте обсудили безопасность школьников и детсадовцев после стрельбы в Казани 1160
  8. ​Прививка – а прогул оплатят? Сургутяне спрашивают, как получить выходной после прививки от COVID-19 1079
  9. ​Как Казань отреагировала на трагедию в школе: что происходит в городе 948
  10. Ревнивец застрелил во время праздника жену, а потом покончил с собой 917
  1. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8896
  2. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 5876
  3. ​Готовим тазики! Стал известен график отключения горячей воды в Сургуте 5272
  4. ​Подача заявок на «Бессмертный полк» заканчивается совсем скоро. Рассказываем, как присоединиться к акции 3719
  5. Татьяна Мойсиюк: «Здоровый партнер может не заражаться от ВИЧ-положительного партнера, они могут иметь здоровых детей» 3621
  6. ​На Радоницу в Нижневартовске запустят бесплатные автобусы до кладбища 3587
  7. Имя им — легион 3452
  8. ​«Ребенок войны» в Нижневартовске выпал из окна и разбился насмерть 3181
  9. ​Переназначение Богданова говорит о том, что у него все в порядке с руководством страны. Сургутнефтегаз не съедят. Пока 3134
  10. Целую жилую трехэтажку в Нижневартовске можно купить на Avito 3070
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 22087
  2. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 15114
  3. ​А у меня коты! 11399
  4. Столкновение легковушки с грузовиком в Нефтеюганском районе стало фатальным для двух мужчин 10034
  5. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8896
  6. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ограничено движение из-за ремонта 8210
  7. Наломал дров: югорчанин может отправиться в колонию за шесть спиленных берез 7743
  8. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 6228
  9. ​Нижневартовскую пенсионерку и ее дочь обманули на два с половиной миллиона рублей 6189
  10. ​Пенсионерка из Сургута заболела пневмонией после прививки от COVID-19 6115

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика