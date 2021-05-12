С начала эпидемии в Сургуте и районе зафиксировали более 8000 зараженных ВИЧ

В Сургуте и районе, по состоянию на 1 мая, зафиксировано 8234 случая инфицирования ВИЧ с начала эпидемии. Причем основной процент пораженных болезнью, а это чуть более 6000 тысяч жителей указанных муниципалитетов, – люди 20-39 лет. Всего в Сургуте и районе с начала года официально зарегистрировано 83 инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба КУ «Центр СПИД».

Отметим, что в Югре накануне стартовала акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню памяти умерших от СПИД. По всему округу пройдет ряд мероприятий, направленных на своевременное выявление болезни у граждан и повышение уровня осведомленности – специалисты развернут мобильные пункты тестирования в общественных местах, проведут выставки и традиционную акцию «Красная лента».

Расписание мероприятий опубликовано на официальном сайте учреждения. Ознакомиться с ним можно и по телефонам: 8(3462) 25-07-89 (ежедневно, 9.00 – 15.00), 8(908) 8801764 (ежедневно, 9.00 – 15.00).