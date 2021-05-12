Силовики Сургута помогли задыхающемуся ребенку и его семье быстро добраться до больницы

Сургутские сотрудники ДПС спасли маленького мальчика от смерти – за помощью к силовикам обратилась мать ребенка, который в дороге начал задыхаться.

Старший лейтенант полиции Александр Зорий и инспектор ДПС лейтенант полиции Виталий Воронков сообщили обо всем в дежурную часть и сами доставили женщину, ее мужа и сына в медучреждение. Мальчика госпитализировали в реанимацию, только благодаря слаженным и быстрым действиям юный горожанин остался жив.

«Позже от мамы юного пострадавшего поступило письмо в городское управление полиции, в котором они с мужем поблагодарили полицейских. Дениса уже выписали из больницы, сейчас он находится дома. Александр Зорий навестил его. На память об этой встрече у малыша осталась игрушка – гараж с автомобилем ДПС», – рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.