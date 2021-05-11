Из-за технической неисправности самолета был задержан рейс Сургут - Москва

Из-за технической неисправности самолета вылет из Сургута в Москву был задержан. Отмечается, что проблема произошла на регулярном рейсе авиакомпании «ЮТэйр». Своевременно отправиться в столицу не смогли 150 пассажиров, в том числе 16 несовершеннолетних.

«Предоставление пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, контролировалось Сургутской транспортной прокуратурой. Ведомством организовано проведение проверки исполнения законодательства о безопасности полетов», – сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Несмотря на это, неисправность была устранена, и пассажиры отправились в пункт назначения.