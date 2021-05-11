В администрации Сургута прошло срочное совещание по вопросам безопасности в образовательных учреждениях

Представители администрации Сургута провели заседание вместе с сотрудниками департамента образования, МЧС, МВД и Росгвардии. Тема, после сегодняшних событий в Казани, как никогда острая – безопасность детей в школах и детсадах.

«Безопасность в образовательных учреждениях – это приоритет. Хочу отметить, что ежегодно более 150 миллионов направляется на замену цифрового видеонаблюдения, охранную сигнализацию, причем не только в школах и детских садах, а также в учреждениях спорта, культуры и молодежной политики», – подчеркнула заместитель главы города Анна Томазова.

Кроме того, в очередной раз было указано, что помимо технических аспектов необходимо проводить работы с детьми. Причем этот труд не должен оказаться всецело на плечах педагога, родители также должны обращать внимание на эмоциональное состояние своего ребенка.