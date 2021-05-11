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В Сургуте обсудили безопасность школьников и детсадовцев после стрельбы в Казани

В администрации Сургута прошло срочное совещание по вопросам безопасности в образовательных учреждениях

В Сургуте обсудили безопасность школьников и детсадовцев после стрельбы в Казани
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Представители администрации Сургута провели заседание вместе с сотрудниками департамента образования, МЧС, МВД и Росгвардии. Тема, после сегодняшних событий в Казани, как никогда острая – безопасность детей в школах и детсадах.

«Безопасность в образовательных учреждениях – это приоритет. Хочу отметить, что ежегодно более 150 миллионов направляется на замену цифрового видеонаблюдения, охранную сигнализацию, причем не только в школах и детских садах, а также в учреждениях спорта, культуры и молодежной политики», – подчеркнула заместитель главы города Анна Томазова.

Кроме того, в очередной раз было указано, что помимо технических аспектов необходимо проводить работы с детьми. Причем этот труд не должен оказаться всецело на плечах педагога, родители также должны обращать внимание на эмоциональное состояние своего ребенка.


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11 мая в 21:42, просмотров: 1160, комментариев: 5
Комментарии:
Местный
не нравится
11 мая в 22:15
«... родители также должны обращать внимание на эмоциональное состояние своего ребенка» - особенно того ребёнка, у которого есть разрешение на оружие
Mobii
не нравится
11 мая в 23:08
Всё заседают, а вживую не проверили, что в любую школу зайти можно, ибо сидит пенсионер чоповец?
sst
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11 мая в 23:13
в любой школе в основном пенсионеры...либо предпенсионеры...реальной охраны...просто распил госденег...
kosha
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11 мая в 23:24
В советских школах я кроме вахтерши вообще никого не видел .Видать причина тут совсем иная и хромает сама система , в которой любой урод может обзавестись оружием , хотя бы и травматическим . Всюду орут об ограничениях в правах , но как сказал герой фильма : " ...зачем вам свобода , ведь вы же глотки друг другу перегрызете ". Оружие у людей примитивного развития ?
testimonium paupertatis kosha
не нравится
Сегодня в 09:57
Да причем здесь "Советские"? Ты думаешь, что, доживи СССР до сегодняшнего дня, в нем не было бы терроризма? Хрена там! И в союзе терроризм был - просто сиапрессов не было, чтобы рассказать.
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