Жительница Сургута перевела гадалке 500 тысяч рублей, но волшебства с ней не случилось

Жительница Сургута стала жертвой аферистки – женщина перевела более 500 тысяч рублей гадалке, которую нашла в интернете.

«Сургутянка созвонилась по указанному номеру телефона с ясновидящей и затем продолжила общение с ней в одном из мессенджеров. В ходе переписки, лже-экстрасенс убедила женщину в необходимости провести магический обряд. На протяжении трех дней заявительница оплачивала услуги «гадалки» и переводила денежные средства злоумышленнице на разные счета. Когда горожанка поняла, что имеет дело с мошенницей, связь с последней прекратилась. Аферистка перестала отвечать на звонки и сообщения, а потерпевшая обратилась в полицию», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Лже-гадалке грозит до шести лет лишения свободы.