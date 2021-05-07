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​Ветер не стихнет. 8 мая в Сургуте — плохая погода

МЧС предупреждает о ветреной погоде в Сургуте

​Ветер не стихнет. 8 мая в Сургуте — плохая погода
Фото: pixabay.com

Май продолжает терроризировать сургутян ветрами: о том, что в Сургуте и районе 8 мая ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщает Гидрометеобюро. Напоминаем рекомендации Единой дежурной диспетчерской службы Сургута, как вести себя при неблагоприятной погоде.

Находясь в доме или в квартире, закройте все форточки и окна, проверьте надёжность их закрытия; отключите электричество, газ и перекройте водопровод; безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы; не пользуйтесь лифтом.

Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.; держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

Сегодня, кстати, один инцидент, связанный с ветром, произошел в Сургуте: во дворе на улице Губкина на припаркованные машины упал забор.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 159, комментариев: 0
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