У Барсово появится масштабная археотропа

У урочища «Барсова гора» появится новая археологическая тропа. Она лишь часть масштабного проекта «ЧелоВечность», ставшего инициативой жителей поселка Барсово Сургутского района.

«Немногие знают, что на территории Сургутского района есть уникальное урочище «Барсова гора», почва которого сохранила историю жизни и быта человека за 7 тысячелетий, — рассказывает глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Однозначно этот проект будет интересен не только местным туристам, но и гостям района. Тем более что это будет не просто облагороженная территория, а уникальное пространство, включающее в себя локационные площадки, которые расскажут посетителям археологической тропы о разных периодах истории объекта культурного наследия».

Проект победил на региональном конкурсе инициативных проектов — наравне с проектом «Легкая атлетика – в массовый спорт». Суммарная стоимость составляет 24,6 миллиона рублей, 16 миллионов из которых выделено из средств округа и 7,4 миллиона — из бюджета Сургутского района. Свой вклад внесли также юридические лица и жители Сургутского района, на безвозмездной основе: они вложили 1,2 миллиона рублей.

Археологическая тропа будет иметь систему навигации, парковую мебель, но основными точками притяжения станут более 15 локаций, в которых посетители археотропы смогут ближе ознакомиться с историей и наследием Барсовой горы. Перед посетителями представят находки железного века в объеме: они будут выполнены из композитных материалов; археологические объекты с помощью технологии дополненной реальности. Организуют также и импровизированные раскопки для детей.

Инициаторы проекта надеются, что проект поможет сохранить уникальное наследие Барсовой горы, улучшит экологию местности и сделает само урочище еще более популярным среди населения.