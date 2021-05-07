16+
Логотип Сиапресс
USD  74,5770   EUR  89,6788  

Новости

Больше новостей
Блокировка Facebook, Twitter и YouTube в России возможна?
Комментировать
0
Как вы относитесь к ВИЧ-положительным людям?
Комментировать
0
Какие передачи вы смотрите по ТВ?
Комментировать
0
Следует ли часть бюджета на ремонт дорог перераспределить на ремонт дворовых проездов?

Да 64.2%

Нет 27.8%

Не знаю 8%

Всего голосов: 162

Комментировать
0
У вас есть дача?

Да 28.8%

Нет, но хочу приобрести 15.3%

Нет, и не хочу приобретать 55.8%

Всего голосов: 163

Комментировать
0
Планируете ли вы на пенсии оставаться жить в Югре?

Да 32.4%

Нет 48.9%

Не знаю 16.5%

Живу в другом регионе 2.2%

Всего голосов: 182

Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургутском районе появится новая зона притяжения туристов

У Барсово появится масштабная археотропа

​В Сургутском районе появится новая зона притяжения туристов
Фото: admsr.ru

У урочища «Барсова гора» появится новая археологическая тропа. Она лишь часть масштабного проекта «ЧелоВечность», ставшего инициативой жителей поселка Барсово Сургутского района.

«Немногие знают, что на территории Сургутского района есть уникальное урочище «Барсова гора», почва которого сохранила историю жизни и быта человека за 7 тысячелетий, — рассказывает глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Однозначно этот проект будет интересен не только местным туристам, но и гостям района. Тем более что это будет не просто облагороженная территория, а уникальное пространство, включающее в себя локационные площадки, которые расскажут посетителям археологической тропы о разных периодах истории объекта культурного наследия».

Проект победил на региональном конкурсе инициативных проектов — наравне с проектом «Легкая атлетика – в массовый спорт». Суммарная стоимость составляет 24,6 миллиона рублей, 16 миллионов из которых выделено из средств округа и 7,4 миллиона — из бюджета Сургутского района. Свой вклад внесли также юридические лица и жители Сургутского района, на безвозмездной основе: они вложили 1,2 миллиона рублей.

Археологическая тропа будет иметь систему навигации, парковую мебель, но основными точками притяжения станут более 15 локаций, в которых посетители археотропы смогут ближе ознакомиться с историей и наследием Барсовой горы. Перед посетителями представят находки железного века в объеме: они будут выполнены из композитных материалов; археологические объекты с помощью технологии дополненной реальности. Организуют также и импровизированные раскопки для детей.

Инициаторы проекта надеются, что проект поможет сохранить уникальное наследие Барсовой горы, улучшит экологию местности и сделает само урочище еще более популярным среди населения.


нравится (4) не нравится (0)
Сегодня в 10:55, просмотров: 273, комментариев: 2
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 12:22
Новая?

А где-то есть старая?

Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:35
Старая в Сургуте, где недоумки навальнята хоровод водят.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Евгений Марков: «Владимир Вольфович не грустит: он сосредоточен!» // ВИДЕО, ТЕКСТ 2076
  2. ​Подача заявок на «Бессмертный полк» заканчивается совсем скоро. Рассказываем, как присоединиться к акции 1967
  3. ​Поезд Победы прибудет на станцию Сургут 15 мая 1135
  4. ​Сургут обогнал Ханты-Мансийск и Нижневартовск по количеству алкоточек 852
  5. ​На Радоницу в Нижневартовске запустят бесплатные автобусы до кладбища 851
  6. ​Сургутским ветеранам вручили подарки от властей города 819
  7. ​Каникулы «по-взрослому» 809
  8. ​В сургутском аэропорту мужчина пытался сдвинуть самолет 777
  9. ​Май-баловник обдует сургутян ветрами 754
  10. ​В Сургуте эвакуировали посетителей «Ауры» 749
  1. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 4166
  2. ​Майские в онлайне. Как сургутяне отметят праздники? 4086
  3. ​Готовим тазики! Стал известен график отключения горячей воды в Сургуте 3443
  4. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 3378
  5. Без изменений: Богданов остается главным в Сургутнефтегазе 3293
  6. ​Ледоход ждут в Нижневартовске сегодня вечером 3142
  7. ​Тамара Лычкатая обратилась в прокуратуру в связи со своим увольнением из Сургутского театра 2981
  8. ​Вартовчанка пыталась откупиться за убийство, совершенное дочерью 2950
  9. Татьяна Мойсиюк: «Здоровый партнер может не заражаться от ВИЧ-положительного партнера, они могут иметь здоровых детей» 2792
  10. ​Аэропорт Нижневартовска потерял треть пассажиров 2593
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 21669
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 19479
  3. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 17832
  4. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14903
  5. ​А у меня коты! 10925
  6. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 9151
  7. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8931
  8. Народный человек 8458
  9. Столкновение легковушки с грузовиком в Нефтеюганском районе стало фатальным для двух мужчин 7934
  10. ​В Сургуте задержали беглого преступника после того, как он выстрелил в коллегу 7461

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика