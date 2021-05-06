В аэропорту Сургута спортсмен тягает самолет, чтобы поставить российский рекорд по силовому экстриму

В аэропорту Сургута мужчина пытался сдвинуть Boeing 737. Видео распространяют в социальных сетях. В ролике неизвестный на тросе тянет воздушное судно.

«Кто он, работник воздушной гавани или силач, пытавший побить рекорд, нам неизвестно. Однако, судя по видео, сдвинуть с места судно весом более 40 тонн, ему не удалось», - отмечается в паблике «К-Информ», где и опубликовано видео.

Выяснилось, что в авиагавани пытался поставить российский рекорд силового экстрима местный силач. Об этом сообщает ТК «Югра ТВ», не называя имя будущего рекордсмена. Утверждается, что спортсмену удалось сдвинуть самолет, а демонстрация рекорда и его официальная регистрация должны состояться в конце мая на праздновании юбилея взлётно-посадочной полосы.