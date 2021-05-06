Посетителей ТРЦ «Аура» в Сургуте эвакуировали из-за короткого замыкания

В четверг, 6 мая, около 20.00 в Сургуте эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Аура». О происшествии горожане сообщили в социальных сетях.

На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. По данным «СургутИнформТВ», причиной тревоги стало короткое замыкание в одном из бутиков. Решить проблему удалось менее, чем за полчаса. После этого торговый центр вернулся к обычному режиму работу.

Получить официальный комментарий по поводу происшествия на момент написания новости не удалось.