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​В Сургуте эвакуировали посетителей «Ауры»

Посетителей ТРЦ «Аура» в Сургуте эвакуировали из-за короткого замыкания

​В Сургуте эвакуировали посетителей «Ауры»
Видео: vk.com/kinform

В четверг, 6 мая, около 20.00 в Сургуте эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Аура». О происшествии горожане сообщили в социальных сетях.

На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. По данным «СургутИнформТВ», причиной тревоги стало короткое замыкание в одном из бутиков. Решить проблему удалось менее, чем за полчаса. После этого торговый центр вернулся к обычному режиму работу.

Получить официальный комментарий по поводу происшествия на момент написания новости не удалось.


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Сегодня в 22:29, просмотров: 159, комментариев: 0
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