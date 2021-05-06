Житель Лянтора попался на популярный прием мошенников и перевел им два кредитных миллиона рублей

56-летний житель Лянтора перевел мошенникам два миллиона рублей, которые взял в кредит в разных банках. Мужчина стал жертвой популярной мошеннической схемы, рассказали в пресс-службе полиции Сургутского района.

Сначала потерпевшему позвонила девушка и, представившись сотрудником службы безопасности Центрального банка, сообщила, что от его имени поданы заявки на оформление кредитов в различных потребительских банках. Звонившая убедила лянторца в необходимости обратиться в указанные банки и оформить встречные кредиты на максимальную сумму, чтобы впоследствии обналичить кредитные денежные средства и отправить их в Центральный банк, а они уже погасят несанкционированные кредиты. Позже позвонил якобы капитаном ФСБ РФ по фамилии Авдеев. Он рассказал, что от Центробанка поступила заявка на проведение транзакций по погашению кредитов, а также провел инструктаж о том, чтобы он никому не рассказывал о данной операции.

«Мужчина, будучи уверенным в достоверности информации, в течение недели оформил пять кредитов, после чего обналичил и перевел денежные средства через банкомат на 46 абонентских номеров различных сотовых операторов, которые ему диктовали по телефону. Таким образом, житель Лянтора перевел мошенникам 1 миллион 900 тысяч рублей», - рассказали в полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.