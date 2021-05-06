В Сургуте волонтеры помогли администрации поздравить ветеранов с наступающим Днем Победы

В 2021 году поздравления и презенты от администрации города примут 384 человека. Среди них труженики тыла, блокадники, дети войны, и только девять участников боевых действий.

Первой поздравления принимала труженица тыла Нина Тарасова, которая накануне отметила свой 90-летний юбилей. Война настигла ее в Татарии, в селе Икское Бондюжского района, где проживала ее семья. На Север перебралась в 1972 году вместе с супругом и тремя детьми.

Ей волонтеры вручили букетик сирени – символ Победы, и небольшие подарки от властей города. «Очень приятно получать поздравления. Я не думала, что столько придет народу», – благодарит своих гостей Нина Андреевна.

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне администрация Сургута по традиции поздравляет ветеранов с наступающим праздником. В этом чиновникам помогают более 100 волонтеров. «Я как «серебряный» волонтер, считаю, что это моя обязанность. Иду по жизни с девизом: «Если не я, то кто же?». Мы должны отдать дань памяти ветеранам, ведь их с каждым годом все меньше остается в живых. Остается память о них. Возможно, своим примером я кого-то подвигну на волонтерство», – говорит «серебряный» волонтер, сургутянка Любовь Урасинова.