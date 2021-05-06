К празднованию Дня Победы в Сургуте приурочат прибытие Поезда Победы

Поезд Победы впервые прибудет на станцию Сургут 15 мая — таким образом город продолжит празднование Дня Победы.

Эшелон встретят песнями и театрализованными представлениями в 12.30, после чего до четырех вечера можно будет заходить в семивагонный эшелон и рассматривать экспозиции.

«Конечно в 1945 году в Сургуте такой встречи не было и быть не могло — не было железной дороги, — комментирует председатель городского комитета культуры Антон Акулов, — но мы говорим о воссоздании памяти этого события и надеемся, что акция пройдет успешно и будет встречена сургутянами с интересом и радостью».

О том, какие мероприятия запланированы собственно на 8 и 9 мая, можно прочитать в материале siapress.ru «Майские в онлайне».