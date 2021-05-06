7 мая в Сургуте будет очень ветрено

Очень ветреная погода ожидается в Сургуте завтра, 7 мая: Гидрометеобюро предупреждает, что в городе и районе будут фиксироваться порывы ветра до 20 метров в секунду.

Как обычно, Единая дежурная диспетчерская служба Сургута напоминает, как следует вести себя при неблагоприятной погоде.

Находясь в доме или в квартире, закройте все форточки и окна, проверьте надёжность их закрытия; отключите электричество, газ и перекройте водопровод; безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы; не пользуйтесь лифтом.

Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.; держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.