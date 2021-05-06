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​Как в «ГТА»: пьяный югорчанин угнал автомобиль, перевернулся и скрылся

Жителя Сургутского района ждет уголовка за угон автомобиля

​Как в «ГТА»: пьяный югорчанин угнал автомобиль, перевернулся и скрылся
Фото: ГИБДД ХМАО-Югры

«Рено» с проломленной крышей и уголовка: юношу из Сургутского района будут судить за неправомерное завладение автомобилем. Югорчанин просто хотел доехать до дома. Пьяный. На угнанной машине.

Первым о происшествии узнали в дежурной части ОМВД России по Сургутскому району. Полицейские узнали, что владелец исчезнувшего авто приехал из Сургута в Угут на семейный праздник. На застолье все много выпивали, а один из знакомых за столом настойчиво интересовался автомобилем гостя. Вскоре все ушли спать. Утром автомобиль исчез.

Скоро пропажу нашли – красный «Рено» стоял недалеко от дома потерпевшего. Машина была в плачевном состоянии: крыша наполовину промята, словно автомобиль перевернули; шины спущены, весь корпус измят, боковых стекол нет, переднее – разбито. Виновника нашли быстро – им оказался 18-летний житель Угута.

Оказалось, юноша ночью нашел в куртке потерпевшего ключи от автомобиля и решил отправиться к себе домой. Увы, нетрезвое состояние его подвело: он не справился с управлением и совершил ДТП, после чего скрылся.

Сейчас против горе-водителя возбуждено уголовное дело по части первой ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Но также его ждет и административное наказание – за то, что оставил место аварии. По этой статье его могут лишить водительских прав на срок от года до полутора лет, либо арестовать на срок до пятнадцати суток.


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Сегодня в 10:25, просмотров: 75, комментариев: 0
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