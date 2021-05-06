В Сургуте отключение горячего водоснабжения начнется со 2 июня

Первым без горячей воды останется поселок Юность. На сайте «Городских тепловых сетей» опубликован график отключения горячего водоснабжения на период производства ремонтных работ в межотопительный сезон.

Согласно этому расписанию со 2 по 15 июня отрезаны от горячей воды кроме жителей поселка Юности будут дома в нескольких микрорайонах: 1, 1А, 2, ,3, 4, 5, 5А, 6, А, 11Б, 37, Кедровый Лог и квартале №3. Следующими в очереди идут 7, 7А, 8, 9, 10, А микрорайоны и квартал № 7. Там отключение продлится с 17 по 30 июня. С полным графиком можно ознакомиться здесь.

Напомним, в 2020 году этот график неоднократно менялся, отключение переносили из-за продления режима самоизоляции в период пандемии коронавируса.