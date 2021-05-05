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​Флешмоб какой-то? Главврач поликлиники №1 в Сургуте о вбросах видео с очередями на вакцинацию

Сургутяне жалуются в соцсетях на огромные очереди у прививочных кабинетов

​Флешмоб какой-то? Главврач поликлиники №1 в Сургуте о вбросах видео с очередями на вакцинацию
Скрин: К-Информ

Желающие вакцинироваться от коронавируса уже несколько дней сталкиваются с огромными очередями в поликлиниках. На скопление людей возле прививочного кабинета в городской поликлинике №1 пожаловались подписчики «К-Информ». Там опубликовано видео, которое сопровождается негативным комментарием: «Записывалась два месяца назад на вакцинацию. Записали в ГП1 на определенное время, прихожу, а там такое скопление и работает один кабинет с терапевтом и один на прививку. Даже ждать не стала. Зачем запись устраивать, если 3 часа в общей очереди стоять» (прим.: пунктуация и орфорграфия автора сохранены).

Корреспондент siapress.ru связался с главным врачом первой поликлиники Максимом Слеповым. Он считает, что такие вбросы в соцсетях делаются для того, чтобы дискредитировать вакцинацию: «По видео видно, что это брехня и одни эмоции. Никто у нас не стоит по три часа. Мы проверили все видеокамеры – очередей у нас нет. А за эти публикации в соцсетях уже пора отвечать. Если бы были проблемы и хотели бы действительно решить вопрос, обратились бы к заведующему поликлиники на месте, а не снимали бы из-под тишка».

Главврач отметил, что за сегодняшний день в поликлинике привито больше 80 человек: все приходят по записи, а врачи работают в две смены. Он также напомнил, что фото- и видеосъемка в лечебных учреждениях запрещены.

Ранее siapress.ru писал о том, что вакцинация против ковида продолжится в нерабочие дни, а в Югре до 15 мая ожидаются поставки более 50 доз вакцины.


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Сегодня в 17:42, просмотров: 68, комментариев: 0
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