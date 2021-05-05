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​Сургутский район сделал коммуналку для ветеранов бесплатной

Ветеранов в Сургутском районе навсегда освободили от коммунальных платежей

​Сургутский район сделал коммуналку для ветеранов бесплатной
Фото: sov-vet.ru

Ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Сургутском районе, больше не будут платить за ЖКУ: об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. По его словам, акция «Поколению победителей», впервые запущенная в прошлом году — к 75-летию Победы, будет продолжена бессрочно.

В мае 2020 года, напомним, администрация муниципалитета обратилась к ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям с призывом освободить ветеранов от оплаты коммуналки — в результате за год участники акции списали им 2,4 миллиона рублей. «Предприятия их компенсировали за счет доходов, полученных от дополнительных видов деятельности и своей прибыли», — объясняет Трубецкой.

«Характерно, что в течение года к нам присоединялись еще предприятия и организации. Кроме оплаты ЖКУ в итоге был целый список мероприятий, включая оплату проезда, оздоровление, ремонты квартир, покупки необходимых вещей по заказу пожилых людей, — пишет глава Сургутского района на своей странице в Facebook. — При этом нас критиковали, что мы не взяли на себя заботу о ветеранах полностью, навсегда, сколько, мол, их осталось…. Мы и сами так думали».

В итоге в начале этого года ресурсоснабжающие предприятия вышли на главу района и предложили продолжить акцию — а теперь и вовсе решено сделать ее бессрочной. Таким образом, в апреле ветеранам выполнен перерасчет с начала 2021 года — в их квитанциях останутся только платежи за электричество, поскольку энергосбытовая компания к акции пока не присоединилась.

Справка: В акции «Поколению победителей» участвуют все ветераны ВОВ и приравненные к ним категории, проживающие в Сургутском районе не менее пяти лет.

Жители Сургутского района к инициативе отнеслись с пониманием. «Думаю, это будет хорошим подспорьем, потому что ЖКУ у нас довольно-таки существенную часть семейного бюджета занимают», — комментирует депутат Совета депутатов с.п. Угут Евгений Титоренко. Директор Районного управления спортивных сооружений Алил Шахшаев отмечает, что ветераны «могут эти средства, которые тратили на оплату услуг, потратить на другие какие-то нужды и цели».

«Это наш долг перед ветеранами, перед теми людьми, которые принесли Победу нашей стране, нашей Родине, — добавляет заместитель директора белоярского Центра детского творчества Дмитрий Плотников. — Я думаю, что это начинание найдет свое продолжение, ветераны получат достойный подарок ко Дню Победы и будут получать полную льготу компенсации по ЖКХ».

«Это наш скромный подарок победителям, — заключает глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — С наступающим Днем Победы, друзья! И нижайший поклон нашим ветеранам за солнце и мирное небо над нашими головами!»


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Сегодня в 17:29, просмотров: 105, комментариев: 0
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