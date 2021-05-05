В России резко вырос спрос на наличные

В стране зафиксирован высокий спрос на наличные деньги. По данным Центрального банка, в апреле объем наличных денег в обращении, поступивших через банки, вырос на 366,9 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК. При этом отмечается, что отток денег из банков практически приблизился к прошлогодним повышенным значениям (391,8 млрд руб.), которые спровоцировала пандемия. После первой волны коронавируса спрос на наличность стал рекордным за последние десять лет.
Эксперты, в свою очередь, утверждают, что тягу к бумажным купюрам провоцирует неопределенность. «Помимо нерабочих дней на это также могли повлиять новости о внешнеэкономических шоках, связанные с возможными санкциями и потенциальными рисками ограничений международных переводов. Несмотря на то что эти риски могут не реализоваться, появление этих новостей в информационном пространстве формирует ожидания потребителей и может влиять на спрос на наличные», – комментирует ситуацию РБК руководитель направления Центра исследования финансовых технологий «Сколково»-РЭШ Егор Кривошея.
Нью-Йорк. На телефонную станцию приходит еврей, заказывает разговор:
– Мне, пожалуйста, Москву, 30 секунд.
– А вы успеете за 30 секунд?
– Вполне!
Звонит еврей домой:
– Моня, ты какаешь?
– Да, папа, какаю!
– Всё, пока!
У телефониста глаза полтинниками! Спрашивает:
– И что же вам даёт такая информация?
– Ну как шо, как шо? Я спросил: Ты какаешь? Он сказал да! А раз какает – значит кушает. А раз кушает – значит деньги есть.