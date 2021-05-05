В Сургуте полицейские изъяли больше 2 килограммов «порошка» у наркоторговца

Местные полицейские поймали с поличным сургутского наркоторговца. При досмотре у него обнаружили три свертка «порошка» весом более 500 граммов.

В квартире у злоумышленника служебная собака помогла найти еще около двух килограммов запрещенного вещества. Позже экспертиза подтвердила, что найденное «добро» является синтетическим наркотиком.

«Как стало известно полицейским, сургутянин намеревался распространять данное наркотическое средство через тайники-закладки в лесном массиве, – сообщает УМВД Югры. – Отметим, что задержанный не работает, ранее судим за совершение имущественного преступления и за преступления против здоровья и общественной нравственности».

Видео: УМВД Югры

Сейчас сургутскому дилеру предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Злоумышленник заключен под стражу.