16+
Логотип Сиапресс
USD  75,2567   EUR  90,4510  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к ВИЧ-положительным людям?
Комментировать
0
Какие передачи вы смотрите по ТВ?
Комментировать
0
Следует ли часть бюджета на ремонт дорог перераспределить на ремонт дворовых проездов?
Комментировать
0
У вас есть дача?
Комментировать
0
Планируете ли вы на пенсии оставаться жить в Югре?
Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутский Мухтар нашел тайник «синтетики» в квартире наркоторговца // Видео

В Сургуте полицейские изъяли больше 2 килограммов «порошка» у наркоторговца

​Сургутский Мухтар нашел тайник «синтетики» в квартире наркоторговца // Видео
Скрин: УМВД Югры

Местные полицейские поймали с поличным сургутского наркоторговца. При досмотре у него обнаружили три свертка «порошка» весом более 500 граммов.

В квартире у злоумышленника служебная собака помогла найти еще около двух килограммов запрещенного вещества. Позже экспертиза подтвердила, что найденное «добро» является синтетическим наркотиком.

«Как стало известно полицейским, сургутянин намеревался распространять данное наркотическое средство через тайники-закладки в лесном массиве, – сообщает УМВД Югры. – Отметим, что задержанный не работает, ранее судим за совершение имущественного преступления и за преступления против здоровья и общественной нравственности».

Видео: УМВД Югры

Сейчас сургутскому дилеру предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Злоумышленник заключен под стражу.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:00, просмотров: 45, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тамара Лычкатая обратилась в прокуратуру в связи со своим увольнением из Сургутского театра 2417
  2. Татьяна Мойсиюк: «Сегодня все чаще ВИЧ-инфицированными становятся социально-благополучные люди, не имеющие опыта употребления наркотиков и имеющие одного постоянного партнера» 1905
  3. ​В Нижневартовске – крупный пожар в жилом доме 1445
  4. ​Карта дырявых дорог Сургута // Обзор СИА-ПРЕСС 1211
  5. ​В Югре на пожаре погибли взрослый и двое детей 1122
  6. ​Взял заявку, называется: сургутский таксист попался на уловку мошенников 1059
  7. ​Выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы в России в 17 раз меньше, чем в Казахстане 1053
  8. ​В Югре открылась навигация 887
  9. Екатерина Королёва: «Видеть горящие глаза детей – для руководителя коллектива это невероятное счастье» 743
  10. ​Лето придется на выходные! Где погулять в Сургуте в единственный теплый день? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 670
  1. ​Умер испанский «хохотун» Эль Риситас — герой мемов всего интернета 3902
  2. ​Майские в онлайне. Как сургутяне отметят праздники? 3800
  3. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 3734
  4. ​ОМОН – плохая примета 3387
  5. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 3225
  6. Без изменений: Богданов остается главным в Сургутнефтегазе 3063
  7. ​Праздник спорта: в Нижневартовске при поддержке СИБУРа прошли мастер-классы от звезд российского баскетбола 2865
  8. ​Будет вам алкоголь: ограничений продажи спиртного в Югре не планируется 2846
  9. ​В Нефтеюганске сбили ребенка, выбежавшего из-за припаркованного авто 2810
  10. Три самолета приземлились в Нижневартовске из-за плохих метеоусловий 2780
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 21449
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 19337
  3. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 17195
  4. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14840
  5. ​А у меня коты! 10669
  6. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 9398
  7. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 9103
  8. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8860
  9. Народный человек 8303
  10. ​Дайте выспаться! 7824

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика