В Сургуте водитель автобуса помог ребенку поздно вечером добраться до дома

Сургутянка поблагодарила водителя и кондуктора автобуса, следовавшего по маршруту №11. Ее 13-летний сын сел в автобус в 10 часу вечера, чтобы добраться до дома. Однако конечной остановкой маршрута был «Больничный комплекс». Несмотря на то, что смена сотрудников общественного транспорта уже закончилась, они вызвались довезти ребенка до ближайшей к его дому остановки — в районе пересечения Югорского тракта и улицы Киртбая. Эту историю опубликовал городской портал «О!Сургут».

«Так вот эти Люди проявили огромную человечность и довезли его прямо до остановки у нашего дома. Огромное Вам спасибо. Спасибо, что еще есть добро в наше время», — написала нам мама школьника.

Учитывая, что в последнее время сотрудники пассажирского транспорта становятся героями негативных историй, часто с участием детей, этот случай благородства показался значимым и достойным широкого освещения.

Ранее siapress.ru писал об инциденте в автобусе №14, когда между пассажиром-подростком и кондуктором произошел конфликт из-за бесконтактной оплаты проезда.