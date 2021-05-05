Заседание по делу Эдуарда Шмонина перенесли на 11 мая

Заседание по делу журналиста Эдуарда Шмонина, которого обвиняли в клевете, незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, распространении порнографии и вымогательстве, перенесли с 5 на 11 мая. Ожидается, что в этот день ему вынесут приговор. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщили информированные источники.

Судебные разбирательства по делу скандально известного журналиста длятся с августа 2019 года. Всего по делу проходило почти 200 свидетелей. За это время число преступлений, вменяемых создателю портала «Чиновник.ру», значительно сократилось. На начальном этапе потерпевшими по делу проходили бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов, бывший депутат Нефтеюганска Евгений Востриков, сотрудники нефтегазовых компаний Роман Черногоров, Алексей Колокольцев, Игорь Верстаков, Сергей Доброчеев и бывший депутат Нижневартовска Вадим Никандров.

Дело рассматривает Сургутский городской суд. Заседания проходят в закрытом режиме.

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