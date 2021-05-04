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​Взял заявку, называется: сургутский таксист попался на уловку мошенников

В Сургуте таксист лишился полумиллиона рублей из-за заявки от мошенников

​Взял заявку, называется: сургутский таксист попался на уловку мошенников
Фото: pixabay.com

Необычная заявка лишила таксиста полумиллиона рублей. Водитель принял заявку на перевозку пассажиров из Сургута в Нефтеюганск. Сразу после назначения машины заказчик связался с исполнителем и запудрил ему голову выдуманной историей.

«Заказчик пояснил, что он является сотрудником фирмы и нужно отвезти в другой город двух девушек. Аферист уточнил, что якобы одна из пассажирок иностранная гражданка, а вторая – переводчик, в Нефтеюганске им нужно решить рабочие вопросы, после чего привезти обратно в Сургут. Злоумышленник также сообщил, что оплатит поездку прямо сейчас через карту организации онлайн-переводом», – сообщают в УМВД Югры.

Дальше мошенник действовал по стандартной схеме. Пострадавший сообщил собеседнику номер карты и одноразовые пароли из СМС, после чего получил сообщение о списании 500 тысяч рублей с его счета.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража», где максимальное наказание – шесть лет лишения свободы.


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Сегодня в 17:22, просмотров: 239, комментариев: 0
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