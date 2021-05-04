Экс-директор Сургутского театра Тамара Лычкатая рассказала, что ее не хотят пускать в театр

Бывший директор Сургутского театра Тамара Лычкатая пожаловалась на новое руководство учреждения, которое предупредило, что не будет пускать ее в театр.

Об этом Лычкатая написала в своем инстаграме: «30 апреля коллектив вернулся из Лянтора (гастрольная поездка). Прямо у автобуса [Светлана] Астраханцева (новый директор театра — прим.ред.), держа букет цветов и обратившись ко мне, произнесла следующее: «Тамара Никифоровна, мы благодарим Вас за вклад в создание и развитие театра (подчеркиваю — это все происходило на улице у автобуса!). Примите от нас эти цветы, но в театр вы больше допускаться не будете».

Лычкатая отметила, что по этому поводу она обратилась с заявлением в прокуратуру. Напомним, что 27 апреля она еще в статусе директора театра назначила себя режиссером: «Мой официальный и ближайший приход в театр будет 12 мая. Посмотрим...»

Сама Светлана Астраханцева обратилась к общественности с призывом не подливать масла в огонь — коллектив находится в стрессовой ситуации, однако уже сегодня есть некоторые планы на будущее, о которых СМДТ известит в свое время. 9 мая труппа театра даст в Москве спектакль «Имена на поверке»; в Сургуте же во время майских каникул на его сцене будут идти постановки московского Театра Наций.