В одной из сургутских квартир обнаружили склад оружия

В Сургуте задержан 35-летний мужчина, в квартире у которого обнаружили склад оружия и взрывчатых веществ.

«В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили два двуствольных охотничьих ружья, различные составные части от ружей, сигнальный и пневматический пистолеты, гильзы, более 40 патронов разных калибров, четыре деревянных приклада, банка пороха весом 200 граммов. По словам злоумышленника, часть изъятого он нашел несколько лет назад в лесном массиве во время рыбалки. Найденное он хранил у себя дома», - рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

В отношении сургутянина возбуждены уголовные дела о хранении оружия и взрывных устройств. Он находится под подпиской о невыезде. Отмечается, что раньше мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.