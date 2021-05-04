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​Сургутянин хранил дома арсенал оружия

В одной из сургутских квартир обнаружили склад оружия

​Сургутянин хранил дома арсенал оружия
Фото, видео: 86.мвд.рф

В Сургуте задержан 35-летний мужчина, в квартире у которого обнаружили склад оружия и взрывчатых веществ.

«В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили два двуствольных охотничьих ружья, различные составные части от ружей, сигнальный и пневматический пистолеты, гильзы, более 40 патронов разных калибров, четыре деревянных приклада, банка пороха весом 200 граммов. По словам злоумышленника, часть изъятого он нашел несколько лет назад в лесном массиве во время рыбалки. Найденное он хранил у себя дома», - рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

В отношении сургутянина возбуждены уголовные дела о хранении оружия и взрывных устройств. Он находится под подпиской о невыезде. Отмечается, что раньше мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.


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Сегодня в 12:17, просмотров: 329, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 12:28
Вот эти вот берданки охотничьи, это склад оружия?

Скоро удочки бамбуковые складом оружия будут.

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