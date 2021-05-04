На важном предприятии Сургута идет смена руководства

Директор СГМУП «Горводоканал» Владимир Карнов ушел в отпуск с последующим увольнением. Временно руководить предприятием будет главный инженер Семен Ким, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

«Директор уходит в отпуск с последующим увольнением. Такое решение он принял в связи с выходом на пенсию. Пока исполняющим обязанности назначен главный инженер Семен Ким», — сказал собеседник агентства.

В последнее время у горожан возникало много жалоб на качество воды. В марте этого года часть города осталась без воды из-за аварии на трубопроводе – он перемерз.

По некоторым данным, у городской администрации уже есть кандидатура на пост директора Горводоканала.