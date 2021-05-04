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​Директор сургутского Горводоканала уходит в отставку

На важном предприятии Сургута идет смена руководства

​Директор сургутского Горводоканала уходит в отставку
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Директор СГМУП «Горводоканал» Владимир Карнов ушел в отпуск с последующим увольнением. Временно руководить предприятием будет главный инженер Семен Ким, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

«Директор уходит в отпуск с последующим увольнением. Такое решение он принял в связи с выходом на пенсию. Пока исполняющим обязанности назначен главный инженер Семен Ким», — сказал собеседник агентства.

В последнее время у горожан возникало много жалоб на качество воды. В марте этого года часть города осталась без воды из-за аварии на трубопроводе – он перемерз.

По некоторым данным, у городской администрации уже есть кандидатура на пост директора Горводоканала.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 352, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:24
По некоторым данным, у городской администрации уже есть кандидатура на пост директора Горводоканала.

Это конечно какой-нибудь сантехник из Лангепаса.
Местный
не нравится
Сегодня в 12:59
В Лангепасе всё самое лучшее
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