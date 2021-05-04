На сцене СМДТ — несколько постановок московского Театра Наций

Московский Театр Наций под управлением Евгения Миронова прибудет на гастроли в Сургут уже завтра, 5 мая: труппа остановится в Сургутском театре.

Так, 5 мая дадут спектакль «Игра» — для киноманов сюжет окажется известен: постановка опирается на пьесу Энтони Шеффера, по которой сняли фильмы «Сыщик» и «Игра навылет». Это синтез детектива, комедии, драмы; неожиданные повороты сюжета — в наличии. Главные роли в спектакле отданы Виктору Вержбицкому, Александру Доплеру и выходцу из СМДТ Александру Новину.

7 мая на сцене театра — трагикомедия «Жанна» по пьесе Ярославы Пулинович. «Это история о сверхчеловеке, который отчаянно пытается ухватиться за простые ценности, доступные обычным людям — любовь, семья, дети. Жанна — абсолютно эпический персонаж. Это не просто срез общества с его социальными проблемами, это история очень возвышенная, обобщающая, вечная», — прокомментировал режиссер спектакля «Жанна» Илья Ротенберг. В главной роли — Ингеборга Дапкунайте: она играет успешную женщину, у которой в какой-то момент «что-то пошло не так», играет настолько хорошо, что была отмечена Премией имени Олега Янковского.

Напомним, что зал на оба спектакля можно заполнить лишь наполовину: таковы требования, связанные с профилактикой распространения коронавируса. Поэтому билетов немного.

Приезд Театра Наций организован в рамках федеральной программы «Большие гастроли», которая направлена на формирование единого культурного пространства России.

Отметим, что гастроли московского театра в Сургуте проходят в отсутствие труппы СМДТ, которая отправилась в столицу — 9 мая сургутяне презентуют спектакль «Имена на поверке» на сцене Театра Советской армии.