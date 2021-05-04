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​Дело заведующего отделением травмцентра Сургута передано в суд

Врач Сургутского травмцентра, обвиняемый в получении взяток с пациентов, пойдет под суд

​Дело заведующего отделением травмцентра Сургута передано в суд
Фото: vk.com/suskhmao

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс- заведующего ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы и передала материалы в суд.

«По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, с февраля 2019 года по декабрь 2020 года получил взятки от восьми пациентов за проведение им вне очереди операций по протезированию суставов. Общая сумма полученных денежных средств составила около миллиона рублей. Также путем обмана он похитил у одной пациентки денежные средства в размере 80 тысяч рублей за установку протеза, который входил в стоимость бесплатного лечения. В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 17 млн рублей», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

О том, что главный ортопед травмцентра подозревается в получении взяток, стало известно в начале декабря 2020 года. Доктор продолжал работать, но был отстранен от занимаемой должности.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 141, комментариев: 0
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