На реализацию общественных проектов в Сургуте выделили 23 миллиона рублей

Сургутская администрация поддержит общественные инициативы рублем: чиновники дадут деньги на реализацию общественно-значимых проектов. Как сообщает admsurgut.ru, на поддержку могут рассчитывать авторы инициатив, направленных на развитие города или благоустройство отдельных микрорайонов или даже придомовых территорий.

«Чтобы стать претендентом на получение финансовой поддержки, сургутянам необходимо получить одобрение жителей территории, в границах которой будет реализован проект путем сбора подписей, либо путем проведения опроса, — объясняет директор городского департамента финансов Маргарита Новикова. — После внесения проекта на рассмотрение в администрацию города конкурсная комиссия проводит его экспертизу».

Если инициатив будет больше двух за месяц, среди низ проведут отбор: поддержкой будет обеспечен проект-победитель.

«Инициатором проекта может выступить группа горожан, состоящая из не менее трёх человек старше 16 лет, ТОС, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Пакет документов от инициаторов проекта принимается ежемесячно в последние два рабочих дня», — отмечают в администрации города.

Отметим, что на обеспечение финансовой поддержки общественным проектам из городской казны выделено 23 миллиона рублей — в этом году деньги пойдут на реализацию девяти общественных инициатив в рамках проекта «Бюджет Сургута Online». Еще по пять миллионов добавили на создание спортивной площадки в поселке Снежном и сети велопарковок в Сургуте.