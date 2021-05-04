В Сургуте установили легендарный танк времен Великой Отечественной войны

Сургут продолжает готовиться к 76-й годовщине Великой Победы над фашистскими захватчиками. У Мемориала Славы уже установили отреставрированный танк Т-34. Боевая машина воскресла из болота, чтобы украсить место силы в Сургуте. Сюда она прибыла после реставрации из Тульской области. В 1941 танк сошел с конвейера, но вскоре пал в бою вместе с экипажем под Воронежем.

Торжественное открытие нового исторического «памятника» состоится накануне празднования Дня Победы, 8 мая. А тот танк, что до сих пор украшал мемориал, отправят на реставрацию, после чего для него подыщут новую локацию в городе.