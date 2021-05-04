16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8451   EUR  90,5850  

Новости

Больше новостей
Какие передачи вы смотрите по ТВ?
Комментировать
0
Следует ли часть бюджета на ремонт дорог перераспределить на ремонт дворовых проездов?
Комментировать
0
У вас есть дача?
Комментировать
0
Планируете ли вы на пенсии оставаться жить в Югре?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Давайте будем просто работать»: Светлана Астраханцева записала обращение к общественности

Новый директор Сургутского театра Светлана Астраханцева рассказала о творческих планах

​«Давайте будем просто работать»: Светлана Астраханцева записала обращение к общественности
Фото: СМДТ

Новый руководитель Сургутского музыкально-драматического театра Светлана Астраханцева обратилась к общественности Сургута с просьбой не подливать масла в огонь в связи с недавним увольнением ее предшественницы Тамары Лычкатой. По ее словам, сейчас коллектив находится в стрессовой ситуации.

Признавая, что вступила в должность стремительно, руководитель поделилась некоторыми планами на ближайшее будущее: «Ведутся переговоры с молодыми режиссерами. Есть пара проектов, готовых к реализации, о которых вы обязательно узнаете в свое время».

Напомним, что кадровые перестановки в Сургутском театре случились 27 апреля — тогда была уволена директор Тамара Лычкатая и назначена Светлана Астраханцева. Лычкатая последним своим директорским распоряжением назначила себя на должность режиссера театра. В разговоре с корреспондентом siapress.ru она заявила, что это связано с подготовкой московских гастролей театра с ее спектаклем «Имена на поверке» и близящейся премьерой постановки Лычкатой «Границы памяти».


нравится (12) не нравится (0)
Сегодня в 08:53, просмотров: 476, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 09:12
Никто не против. Вот и представьте зрителям репертуар театра на 2021 год. А празднику Победы для ветеранов бесплатные билеты в театр. И ещё спектакль на тему нашей Победы.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Майские в онлайне. Как сургутяне отметят праздники? 3179
  2. ​«Чувашия для чувашей, что ли?» Жириновский предложил новое административное деление России 1862
  3. ​Ремонт Югорского моста ограничит автомобильное движение 1131
  4. ​«Пацанку» и «Ревизорро» Ксению Милас подозревают в участии в поножовщине 1114
  5. ​Человек-полигон 1027
  6. ​Турнир по интеллектуальным играм в Сургуте вернется к очному формату в мае 992
  7. ​Югра — впереди планеты всей. ТОПОВЫЙ ТОП-10 772
  8. ​Что же делать с майскими и на майских?! Сургутяне не знают 602
  9. ​«Давайте будем просто работать»: Светлана Астраханцева записала обращение к общественности 476
  10. Сургутяне могут «штурмовать» танк Т-34 с фотокамерой 251
  1. ​Это наш сукин сын 5072
  2. ​Спикер думы Нижневартовска Максим Клец покидает пост и регион 4742
  3. ​В Нижневартовске реализуют масштабный экологический проект за смешные деньги 3959
  4. ​Умер испанский «хохотун» Эль Риситас — герой мемов всего интернета 3675
  5. ​Майские в онлайне. Как сургутяне отметят праздники? 3179
  6. ​ОМОН – плохая примета 3009
  7. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 3006
  8. Без изменений: Богданов остается главным в Сургутнефтегазе 2877
  9. Под Нижневартовском на месторождении потерялись два югорчанина: их искали пять минут 2708
  10. ​Будет вам алкоголь: ограничений продажи спиртного в Югре не планируется 2703
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 21228
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 19261
  3. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 16782
  4. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 15325
  5. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14774
  6. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12806
  7. ​А у меня коты! 10496
  8. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 9343
  9. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 9062
  10. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8793

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика