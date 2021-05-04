Новый директор Сургутского театра Светлана Астраханцева рассказала о творческих планах

Новый руководитель Сургутского музыкально-драматического театра Светлана Астраханцева обратилась к общественности Сургута с просьбой не подливать масла в огонь в связи с недавним увольнением ее предшественницы Тамары Лычкатой. По ее словам, сейчас коллектив находится в стрессовой ситуации.

Признавая, что вступила в должность стремительно, руководитель поделилась некоторыми планами на ближайшее будущее: «Ведутся переговоры с молодыми режиссерами. Есть пара проектов, готовых к реализации, о которых вы обязательно узнаете в свое время».

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Напомним, что кадровые перестановки в Сургутском театре случились 27 апреля — тогда была уволена директор Тамара Лычкатая и назначена Светлана Астраханцева. Лычкатая последним своим директорским распоряжением назначила себя на должность режиссера театра. В разговоре с корреспондентом siapress.ru она заявила, что это связано с подготовкой московских гастролей театра с ее спектаклем «Имена на поверке» и близящейся премьерой постановки Лычкатой «Границы памяти».