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​Турнир по интеллектуальным играм в Сургуте вернется к очному формату в мае

Весенний турнир по интеллектуальным играм пройдет в Сургуте

​Турнир по интеллектуальным играм в Сургуте вернется к очному формату в мае
Фото: siapress.ru

Интеллектуалы Сургута наконец снова встретятся лично: Весенний турнир — финальный этап Кубка главы Сургута по интеллектуальным играм пройдет в очном формате впервые за долгое время. Встреча назначена на 16 мая, в 10.30.

Как сообщают организаторы, программа турнира традиционная: спортивная версия «Что? Где? Когда?», мультиигры, «Брейн-ринг» в трех зачетах — студенческом, корпоративном и общем.

Место встречи — новое: на сей раз команды соберутся в Мультимедийном историческом парке «Россия — моя история». Подать заявку можно уже сегодня по ссылке.


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Сегодня в 12:28, просмотров: 286, комментариев: 0
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