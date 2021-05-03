Весенний турнир по интеллектуальным играм пройдет в Сургуте

Интеллектуалы Сургута наконец снова встретятся лично: Весенний турнир — финальный этап Кубка главы Сургута по интеллектуальным играм пройдет в очном формате впервые за долгое время. Встреча назначена на 16 мая, в 10.30.

Как сообщают организаторы, программа турнира традиционная: спортивная версия «Что? Где? Когда?», мультиигры, «Брейн-ринг» в трех зачетах — студенческом, корпоративном и общем.

Место встречи — новое: на сей раз команды соберутся в Мультимедийном историческом парке «Россия — моя история». Подать заявку можно уже сегодня по ссылке.