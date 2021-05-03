Неизвестный спас ребенка, упавшего в Обь у сургутского речпорта

1 мая — второй день рождения для одного из сургутских мальчишек: 10-летний ребенок, приехавший с семьей в речпорт посмотреть на то, как идет лед, упал в Обь.

Спасти ребенка попытались прохожие — сначала протянули ему самокат, чтобы он ухватился за него. Однако ребенок в панике не смог этого сделать. Тогда один из горожан прыгнул в воду и вытащил ребенка.

Спаситель остался неизвестен: пока мальчику вызывали скорую помощь, он ретировался. Семья поблагодарила его в соцсетях, отметив, что с юным «пловцом» все в порядке.